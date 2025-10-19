Atacaron a balazos una vivienda en Villa Española, en la que la Policía presume que funciona una boca de drogas

Atacaron a balazos una vivienda en Villa Española. La Policía presume que en el lugar funciona una boca de drogas.
En la misma cuadra dispararon contra "El Gordo Mauro", antes de que lo mataran en el polideportivo de Carrasco.
En la escena, hay unos 28 casquillos, lo que da cuenta de la violencia del ataque, en Tomás Claramunt e Irureta Goyena. No hay heridos.
En la misma cuadra, atacaron a balazos a "El Gordo Mauro", un hombre al que intentaron matar tres veces, con resultado letal en el polideportivo de Carrasco.
Policía recuperó la moto del delivery que fue asesinado en una rapiña; buscan a los homicidas
Para la Policía, integraba una banda criminal del barrio Villa Española.
