Atacaron a balazos una vivienda en Villa Española, en la que la Policía presume que funciona una boca de drogas

Atacaron a balazos una vivienda en Villa Española. La Policía presume que en el lugar funciona una boca de drogas.

En la escena, hay unos 28 casquillos, lo que da cuenta de la violencia del ataque, en Tomás Claramunt e Irureta Goyena. No hay heridos.

En la misma cuadra, atacaron a balazos a "El Gordo Mauro", un hombre al que intentaron matar tres veces, con resultado letal en el polideportivo de Carrasco.

Para la Policía, integraba una banda criminal del barrio Villa Española.

Temas de la nota Villa Española