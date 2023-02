"Astesiano es un mitómano" que le "genera problemas" al gobierno, dijo el senador Sebastián Da Silva

“Acá no hubo ninguna persecución. Acá hubo un hecho objetivo, que el presidente del PIT-CNT chocó borracho. A partir de ahí hay un funcionario de Torre Ejecutiva que recopiló información. No estuvo ni persiguiendo ni hostigando. El día después de ese episodio es como cualquier ciudadano. No hay injerencia del gobierno para con Marcelo Abdala ni para ninguna persona. Sí hay un mitómano llamado Alejandro Astesiano que tiene por costumbre exagerar cada una de sus cosas y a nosotros nos genera problemas”, aseguró Da Silva.

Consultado sobre el acceso que tuvo Astesiano a las cámaras del Ministerio del Interior, Da Silva respondió: “Astesiano es Astesiano. La realidad marca que Marcelo Abdala, como pocos, después que le pasó ese error, fue criticado por propios y ajenos, y no tuvo ningún tipo de opinión peyorativa. Es un error que le puede pasar a cualquiera. Y eso está comprobado en los días después. Desde el momento en que chocó, después de las declaraciones que hizo, cuando sacó la carta, cuando pidió perdón, no hay ninguna acción. Es más, el hombre pagó la culpa en lugares amigables”.

Sobre el uso de las cámaras de seguridad de la Policía para seguir a Abdala, agregó: “Nadie está de acuerdo en el uso de la cámara. El uso ese de la cámara no tuvo ningún efecto. Astesiano como jefe de la custodia (presidencial) tenía acceso a las cámaras, eso fue reconocido en el Parlamento. Después no hubo ningún uso, hubo una recopilación por parte de Astesiano, pero el uso efectivo de esa información que se podría haber hecho, se podría haber dicho, bueno, en tal lugar tomó tantos whisquis, en tal lugar paró y tomó tantas cervezas. No se hizo. Por qué no se hizo, porque no se debe de hacer. Quedó en una comunicación privada entre Astesiano y el secretario del presidente de la República que no pasó más de eso”.

“Ojo con el relato de la victimización, porque, está bien, Astesiano es un mitómano, pero el gobierno acá actuó como siempre se actuó en el Uruguay. No hay objetivamente ninguna consecuencia para Marcelo Abdala de ningún tipo. Pudo asumir su error, pudo cumplir la pena y estaba todo olvidado, creo que el que debe estar menos contento en este momento, que le revuelvan ese momento, es Marcelo Abdala, porque el gobierno nunca habló del presidente del PIT-CNT”, finalizó el senador Da Silva.