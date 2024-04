ASSE ampliará en seis departamentos la red de farmacias privadas que dispensan medicamentos

Desde la puesta en marcha hasta abril dispensaron 246 recetas. Según datos proporcionados por ASSE, el principal medicamento expedido es Atorvoll, comprimido para pacientes con colesterol. El segundo Convertal, para la hipertensión, y el tercero, Tecuatro.

El sistema tiene como objetivo asegurar el producto al usuario aún cuando no está disponible en las farmacias de ASSE. Cuando determinado medicamento no figura en el inventario del prestador público generan un “talón de retiro” con la información de la marca comercial, presentación comercial y los datos del paciente. Esto habilita a la farmacia comunitaria receptora a dispensar, registrar su entrega y solicitar la reposición del medicamento al operador logístico. Cuando la farmacia no cuenta con un producto solicitado, puede reclamar al operador su entrega inmediata y coordinar con el usuario la entrega.

Está previsto que en mayo integren el sistema farmacias de Rivera, Cerro Largo, Treinta y Tres, Lavalleja, Maldonado y San José, indicó a Subrayado Gabriel Pisano, secretario de la Asociación de Farmacias del Interior.

La participación en el programa tiene un componente social colaborar con el usuario ante una problemática histórica de ASSE, describió. Pero reconoce una oportunidad de preservar un diálogo directo con las autoridades sobre asuntos varios de su interés, como la preocupación sobre el contrabando de medicamentos, la receta electrónica del mutualismo, entre otros.