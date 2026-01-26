RECIBÍ EL NEWSLETTER

Asociación Rural del Uruguay se reúne con autoridades de gobierno el miércoles y espera medidas para la competitividad

"Sabemos que están buscando medidas para paliar la situación", aseguró el presidente de la Asociación Rural del Uruguay, Rafael Ferber.

rafael-ferber-aru-sobre-dolar

El gobierno prepara medidas para mejorar la competitividad, así lo transmitió a las gremiales del agro. El presidente de la Asociación Rural del Uruguay, Rafael Ferber, dijo que se esperan anuncios de parte del Ministerio de Economía y fueron citados para el miércoles.

"Es positivo que el Banco Central se de cuenta de la situación en la que estamos, que haya adelantado la reunión ya es una señal en sí. Creo que cuando anunciaron eso ya el dólar por lo menos dejó de caer y tuvo una pequeña mejora. La baja de un punto en la tasa de las letras es fuerte, más que eso no se esperaba. Creemos que estamos en una situación neutral", explicó Ferber.

Señaló que el sector esta ante "una situación de competitividad realmente muy tensa", por el dólar "muy deprimido".

"Es verdad que es a nivel mundial, pero internamente estás provocando graves problemas de costos. Un peso que está demasiado fuerte, que queremos que esté fuerte, pero que también deje competir a nivel internacional y en este momento la verdad es que todo lo que es agroexportación está quedando con graves problemas de competencia y eso se nota, lo tiene claro el Ministerio de Economía, lo tiene claro el ministro, por lo tanto eso también tenemos que valorarlo, porque sabemos que están buscando medidas para paliar la situación", añadió.

Explicó también por qué la baja de la inflación los afecta. "Todos queremos una baja en la inflación, pero cuando es demasiada, tenemos un efecto en el crecimiento del país. En los combustibles tenemos diferencias en lo que ha bajado a nivel internacional y lo que se ha trasladado acá. Tenemos una paramétrica que no reflejó esa baja. Entonces por muchos lados se pueden tomar medidas que mejoren esa competitividad, aunque no afecte directamente al tipo de cambio", aseguró.

GREMIALES DEL LITORAL

Gremios agropecuarios del litoral emitieron un comunicado denunciando la situación complicada que vive el sector por el tipo de cambio y el bajo precio del dólar.

GREMIALES RURALES

