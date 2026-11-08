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Así se despidió el papa León XIV de Uruguay: "Han preparado todo muy bien, los llevo en mi corazón, muchas gracias"

El sucesor de Pedro participó este domingo de la última actividad en Uruguay y agradeció a todos quienes hicieron posible su visita.

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El papa León XIV se despidió este domingo de Uruguay agradeciendo a todo el pueblo y pidiéndole a Dios que lo guíe por sendas de amor y paz.

"Han preparado todo muy bien, los llevo en mi corazón y les pido que me sigan acompañando, muchas gracias", destacó.

Al finalizar la Santa Misa, el papa León XIV agradeció a todos los que hicieron posible su visita, a las autoridades civiles y religiosas, a los equipos que organizaron el evento, a los voluntarios, a las familias y comunidades y a todos lo que lo acompañaron a través de los medios de comunicación.

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"Me habían dicho que aunque Uruguay es un país relativamente pequeño, su pueblo tiene un corazón generoso y es un pueblo capaz de cosas muy grandes. Eso quedó de manifiesto durante estos días", enfatizó.

Y añadió: ""Hemos compartido jubilosos la alegría de la fe en Cristo y somos testigos de que ese gozo ha ido aumentando en cada jornada. Lo que vivimos en Montevideo y en Paysandú y aquí en Florida se irradia al resto del país y del mundo, así son las matemáticas de la fe".

León XIV llamó a los uruguayos a seguir multiplicando la caridad, la esperanza y la fe y anunciando la alegría que brota del encuentro con Cristo

"Por interseción de la Virgen de los 33 le pido a Dios que bendiga al pueblo uruguayo y lo guíe por sendas de unidad y de paz. Los llevo en mi corazón y les pido que me sigan acompañando con sus oraciones. Muchas gracias Uruguay", culminó.

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