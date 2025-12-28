RECIBÍ EL NEWSLETTER

Ascienden a 12 los casos de sarampión en Río Negro; directora de Epidemiología pidió estar alerta a los síntomas

Salud Pública refuerza la vacunación en el departamento, sobre todo en Fray Bentos, donde están concentrados los casos.

sarampion-niño

En Río Negro se confirmaron 12 casos de sarampión. El Ministerio de Salud Pública realizó una recorrida casa por casa para detectar posibles nuevos contagios y, en forma paralela, habilitó puestos móviles de vacunación para alcanzar a la mayor cantidad de personas.

"Esta tarea se inició la semana pasada a través de un relevamiento de posibles personas sintomáticas en diferentes zonas de la ciudad, y sobre todo enfocadas en la vacunación con la vacuna contra sarampión, rubeola y paperas, a través de la oferta en diferentes puntos de la ciudad", sostuvo Nataly Rodríguez, directora de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública de Río Negro.

La jerarca aclaró que si la persona tiene dudas sobre sus vacunas, se acerque a un centro con el carne físico o con su documento para revisar en el sistema.

sarampion en uruguay: hay 11 casos confirmados de la enfermedad y 20 sospechosos en 11 departamentos
Seguí leyendo

Sarampión en Uruguay: Hay 11 casos confirmados de la enfermedad y 20 sospechosos en 11 departamentos

"En este momento estamos buscando la contención de este brote de sarampión. Los casos activos hoy por hoy están en la ciudad de Fray Bentos y es desde allí que todas las acciones, tanto de búsqueda activa de casos como de información y vacunación a la comunidad, estén focalizadas en esta ciudad", indicó.

Además de los confirmados, hay casos sospechosos en la ciudad y están en seguimiento.

"El sarampión es una enfermedad que se transmite por vía respiratoria y que muchas veces inicia con un cuadro que presenta fiebre y puede o no haber algún síntoma respiratorio, como tos, rinitis, conjuntivitis, y que en la evolución agrega erupción en la piel, pero allí un concepto importante es que ya es transmisible desde los cuatro días antes del inicio de esa erupción, hasta cuatro días después", detalló la especialista.

Temas de la nota

Lo más visto

Meteorología volvió a actualizar la advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes
INUMET

Meteorología volvió a actualizar la advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes
Sociedad

Rafael Villanueva está en CTI en Maldonado por una infección generalizada
Policiales

Un hombre de 66 años se ahogó y su cuerpo apareció en playa Ramírez
RÍO URUGUAY

Prefectura incautó mercadería por más de USD 20.000 que fue abandonada por una embarcación en la costa de Salto
Policiales

Siniestro fatal en Punta del Este: defensa de la víctima pide que conductora del auto no pueda salir del país

Te puede interesar

Tope anual de aporte a Fonasa aumenta de $57.936 a $80.316 el 1° de enero
Decreto

Tope anual de aporte a Fonasa aumenta de $57.936 a $80.316 el 1° de enero
Oposición citará al Ministerio de Economía a la comisión permanente por cambios en Fonasa, informó Andújar
PARLAMENTO

Oposición citará al Ministerio de Economía a la comisión permanente por cambios en Fonasa, informó Andújar
Más de 230 hectáreas afectadas en incendio en Lavalleja, que comenzó el viernes y se extendió el fin de semana
MINAS

Más de 230 hectáreas afectadas en incendio en Lavalleja, que comenzó el viernes y se extendió el fin de semana

Dejá tu comentario