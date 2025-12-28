Ascienden a 12 los casos de sarampión en Río Negro; directora de Epidemiología pidió estar alerta a los síntomas

En Río Negro se confirmaron 12 casos de sarampión . El Ministerio de Salud Pública realizó una recorrida casa por casa para detectar posibles nuevos contagios y, en forma paralela, habilitó puestos móviles de vacunación para alcanzar a la mayor cantidad de personas.

"Esta tarea se inició la semana pasada a través de un relevamiento de posibles personas sintomáticas en diferentes zonas de la ciudad, y sobre todo enfocadas en la vacunación con la vacuna contra sarampión, rubeola y paperas, a través de la oferta en diferentes puntos de la ciudad", sostuvo Nataly Rodríguez, directora de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública de Río Negro.

La jerarca aclaró que si la persona tiene dudas sobre sus vacunas, se acerque a un centro con el carne físico o con su documento para revisar en el sistema.

"En este momento estamos buscando la contención de este brote de sarampión. Los casos activos hoy por hoy están en la ciudad de Fray Bentos y es desde allí que todas las acciones, tanto de búsqueda activa de casos como de información y vacunación a la comunidad, estén focalizadas en esta ciudad", indicó.

Además de los confirmados, hay casos sospechosos en la ciudad y están en seguimiento.

"El sarampión es una enfermedad que se transmite por vía respiratoria y que muchas veces inicia con un cuadro que presenta fiebre y puede o no haber algún síntoma respiratorio, como tos, rinitis, conjuntivitis, y que en la evolución agrega erupción en la piel, pero allí un concepto importante es que ya es transmisible desde los cuatro días antes del inicio de esa erupción, hasta cuatro días después", detalló la especialista.