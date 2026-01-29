RECIBÍ EL NEWSLETTER
Asamblea de Adeom rechazó el convenio colectivo que la dirigencia del sindicato había acordado con la Intendencia de Montevideo

El sindicato de municipales (Adeom) había presentado a consideración de la asamblea un nuevo convenio colectivo acordado con la Intendencia de Montevideo, pero fue rechazado por mayoría.

Asamblea de Adeom. Foto: Sindicato Adeom en Facebook.

Tras varias horas de debate y en medio de un paro que se inició el miércoles a la hora 11, la mayoría de los asistentes a la asamblea decidió rechazar el acuerdo, que en su parte medular aseguraba un aumento de salario real en el quinquenio de 1,5%. Ese aumento real, por encima de la inflación, sería mayor en los sueldos más bajos de la administración, llegando al 3,5%.

El acuerdo (ahora rechazado) preveía tres períodos de presupuestación de funcionarios contratados, en 2027, 2028 y 2029.

Paro de Adeom en Montevideo. Foto: FocoUy
También en esos años estaba prevista la realización de concursos internos para ascensos de categoría, y una partida anual de 42 millones de pesos, ajustada por IPC, para programas de seguridad y salud laboral, entre otros beneficios.

Con la decisión de rechazar el convenio – adoptada por mayoría – el sindicato se mantiene en conflicto y deberá volver a negociar con la administración de Mario Bergara.

Este "anexo digital" resume el acuerdo alcanzado entre el sindicato y la Intendencia, finalmente rechazado por la asamblea:

ADEOM-ACUERDO-RECHAZADO
