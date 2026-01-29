La asamblea del sindicato de funcionarios municipales rechazó por mayoría el nuevo convenio colectivo negociado y acordado por la dirigencia de Adeom con la Intendencia de Montevideo en diciembre.
Asamblea de Adeom rechazó el convenio colectivo que la dirigencia del sindicato había acordado con la Intendencia de Montevideo
El sindicato de municipales (Adeom) había presentado a consideración de la asamblea un nuevo convenio colectivo acordado con la Intendencia de Montevideo, pero fue rechazado por mayoría.
Tras varias horas de debate y en medio de un paro que se inició el miércoles a la hora 11, la mayoría de los asistentes a la asamblea decidió rechazar el acuerdo, que en su parte medular aseguraba un aumento de salario real en el quinquenio de 1,5%. Ese aumento real, por encima de la inflación, sería mayor en los sueldos más bajos de la administración, llegando al 3,5%.
El acuerdo (ahora rechazado) preveía tres períodos de presupuestación de funcionarios contratados, en 2027, 2028 y 2029.
Paro de Adeom Montevideo por asamblea para discutir convenio colectivo con aumento salarial
También en esos años estaba prevista la realización de concursos internos para ascensos de categoría, y una partida anual de 42 millones de pesos, ajustada por IPC, para programas de seguridad y salud laboral, entre otros beneficios.
Con la decisión de rechazar el convenio – adoptada por mayoría – el sindicato se mantiene en conflicto y deberá volver a negociar con la administración de Mario Bergara.
Este "anexo digital" resume el acuerdo alcanzado entre el sindicato y la Intendencia, finalmente rechazado por la asamblea:
