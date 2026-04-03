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SEBASTIÁN BRUZZONE

Artemis II a la Luna: estudios y riesgos de la misión espacial, desde la óptica de un astrónomo uruguayo

"Viajar a la Luna no es algo fácil, no se hace siempre", afirmó Sebastián Bruzzone. El especialista aseguró que si bien todos los momentos de la misión requieren cautela, los más peligrosos el lanzamiento y la entrada nuevamente en la Tierra.

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El astrónomo Sebastián Bruzzone dio detalles de los estudios que se realizarán en la misión de la NASA Artemis II a la Luna y habló de los riesgos que implica la maniobra espacial.

El especialista indicó que lo primordial es hacer un estudio del ambiente espacial enfocado en el efecto en la tripulación. En particular, los experimentos evaluarán en detalle el efecto de la radiación en el espacio a nivel genético sobre los astronautas.

Además, un modulo de la Agencia Espacial Europea, que participa en la misión, liberó pequeños satélites cuando la nave orbitaba sobre la Tierra, también con un enfoque a estudiar los niveles de radiación en la órbita terrestre.

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Bruzzone afirmó que el proceso de la misión para llegar a la Luna es extremadamente complejo en el que hay muchas cosas que tienen que funcionar bien y donde algo puede salir mal.

Si bien todos los momentos de la misión requieren cautela, definió como los más peligrosos el lanzamiento y la entrada nuevamente en la órbita de la Tierra. "Viajar a la Luna no es algo fácil, no se hace siempre", sostuvo.

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