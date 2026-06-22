Armada Nacional trabaja para rescatar desde un barco a un hombre de 67 años con síntomas de malaria

Dos aeronaves de Aviación Naval de la Armada Nacional están trabajando en una evacuación médica de un hombre "con síntomas de malaria " desde un barco .

Se trata de un hombre que tiene 67 años, se presume ruso por su pasaporte y es tripulante de un barco con bandera de Liberia que está a 110 millas náuticas al sur de Punta del Este, informó la Armada Nacional.