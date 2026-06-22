Dos aeronaves de Aviación Naval de la Armada Nacional están trabajando en una evacuación médica de un hombre "con síntomas de malaria" desde un barco.
Armada Nacional trabaja para rescatar desde un barco a un hombre de 67 años con síntomas de malaria
El hombre es tripulante de un barco con bandera de Liberia que está a 300 millas náuticas de Punta del Este. Dos aeronaves están dirigidas a este rescate.
Se trata de un hombre que tiene 67 años, se presume ruso por su pasaporte y es tripulante de un barco con bandera de Liberia que está a 110 millas náuticas al sur de Punta del Este, informó la Armada Nacional.
Una vez sea rescatado de la embarcación, lo trasladarán al Sanatorio Mautone.
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