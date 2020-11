Argimón no votará suspensión de Juzgados Multimateria, importantes para combatir la violencia de género

"Se estaba evaluando. Yo no voy a votar la suspensión. Creo que la Ley Contra la Violencia de Género, desde el punto de vista de la integralidad es muy importante y no me parece conveniente que se esté suspendiendo efecto de ninguno de sus artículos".

Actualmente cuando una mujer denuncia una situación de violencia de género, debe pasar por un proceso largo que pone en riesgo su vida y la de sus hijos. Ese proceso implica ir a varios juzgados para abordar distintos temas y contratar abogados en materia de familia y penal.

Los Juzgados Multimateria dan atención a todos los aspectos de un mismo caso y hacen más eficiente el proceso.

En estas instituciones, la mujer víctima de violencia de género recibe asesoramiento psicosocial y legal en forma integral. Además, un solo juez entiende sobre todas las materias del mismo caso y allí se resuleve: la tenencia de los hijos, la pensión, custodia, delitos y protección.

"No voy a acompañar la suspensión. Voto conforme a mis convicciones (...). Hace muchos años que estoy militando en este tema. Cuando decidimos votar la Ley Integral (Contra la Violencia de Género), se nos había asegurado presupuesto que no llegó, pero se han ido aumentando partidas".

"He propuesto la creación de tres juzgados en el interior del país y no voy a votar el artículo que establece la suspensión de los Juzgados Multimateria porque son una herramienta muy importante para cuando una mujer llega en estado tan crítico, no tenga que seguir el peregrinaje por otros juzgados", precisó.