Argentina cerró la fase de grupos con puntaje ideal; Messi volvió a convertir y suma seis goles en el Mundial

Argentina confirmó su candidatura al título al vencer 3-1 a Jordania este sábado en la última fecha del Grupo J del Mundial 2026. Con una formación alternativa y Lionel Messi ingresando en el segundo tiempo, el equipo de Lionel Scaloni cerró la fase de grupos con puntaje ideal y sin conocer la derrota.

Los goles argentinos llegaron por intermedio de Giovani Lo Celso, con un tiro libre a los 19 minutos, Lautaro Martínez de penal a los 31' y Messi a los 80', también con un remate de pelota quieta. El descuento de Jordania fue obra de Mousa Al-Taamari a los 55'.

Ya clasificada antes del encuentro, Argentina reservó a gran parte de sus habituales titulares. Solo Emiliano Martínez y Lautaro Martínez se mantuvieron en el equipo desde el inicio, mientras que Messi comenzó el partido en el banco de suplentes.

Seguí leyendo "Tocar fondo me va a hacer más fuerte": el mensaje de Ugarte tras sufrir rotura de ligamentos

A pesar de la rotación, la selección dominó el trámite y generó varias situaciones de peligro, demostrando la profundidad de su plantel. Sin embargo, un descuido defensivo permitió el descuento jordano en el complemento.

Con esta victoria, la vigente campeona del mundo terminó primera e invicta en su grupo y ahora enfrentará a Cabo Verde, una de las sorpresas del torneo, por un lugar en los octavos de final. El partido se jugará el viernes 3 de julio en Miami.

Messi sigue haciendo historia

El capitán argentino volvió a dejar su marca en el Mundial al convertir un gol de tiro libre tras ingresar desde el banco. Con ese tanto alcanzó los 19 goles en Copas del Mundo y acumula siete partidos consecutivos anotando en la competencia.

Además, cerró una fase de grupos excepcional con seis goles en tres encuentros, cifra que lo convierte en el máximo goleador del torneo hasta el momento. Su producción incluyó un hat-trick frente a Argelia, un doblete ante Austria y el gol convertido este sábado contra Jordania.

FUENTE: AFP.