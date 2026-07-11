Argentina saca su orgullo frente a las sospechas de favoritismo

Argentina se siente con el viento en contra en el Mundial 2026. La escuadra de Lionel Messi, que disputa este sábado los cuartos de final frente a Suiza, trata de hacerse fuerte ante quienes la señalan de favoritismo arbitral y subestiman sus opciones de revalidar el título.

Para llegar a su cita del sábado en Kansas City, la Albiceleste pasó por dos suplicios frente a Cabo Verde y Egipto.

La primera arrastró a Argentina hasta la prórroga y la segunda dominaba por 2-0 hasta el minuto 79, cuando una asistencia de Messi a Cristian Romero detonó una histórica remontada con marcador final de 3-2.

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Argentina ya venía avanzando a golpe de magia de Messi, que a los 39 años acumula ocho de los 14 goles de un equipo que cuenta también con Lautaro Martínez, máximo artillero de la pasada liga italiana, y Julián Álvarez, el delantero por el que han pujado recientemente Real Madrid y Barcelona.

La jerarquía de Argentina, campeona del Mundial de Catar 2022 y de las dos últimas ediciones de la Copa América (2021 y 2024), y la poca entidad de sus rivales presagiaban una ruta mucho más cómoda hasta los cuartos de final.

Por el otro lado del cuadro, Francia ha arrollado oponentes con el irresistible ataque que lidera Kylian Mbappé y España ha progresado sin necesidad del mejor Lamine Yamal, lo que generó proclamas de que el duelo de semifinales entre ambas será "una final anticipada".

"Creo que el ganador de esa semifinal será el campeón del mundo", dijo el arquero belga Thibaut Courtois el viernes tras caer ante La Roja.

"No es exagerado hablar de final anticipada", se sumó el técnico español, Luis de la Fuente, mientras Lamine Yamal sostuvo que su selección y Francia son "las dos mejores del Mundial".

Desde el búnker argentino en Kansas City, Lionel Scaloni no rebatió estas afirmaciones pero apuntó que sus jugadores están escuchando las críticas y las quieren utilizar su favor.

- Polémicas "generadas" -

Tanto Scaloni como figuras del vestuario rechazaron el viernes los reclamos de que Argentina ha sido favorecida por los arbitrajes durante el campeonato, especialmente tras el agónico triunfo ante Egipto.

Los Faraones denunciaron haber sufrido "errores de arbitraje flagrantes", incluida la no señalización de un penal y la anulación de un gol de Mostafa Zico al inicio de la segunda mitad después de que el VAR advirtiera al árbitro de una falta al defensa Lisandro Martínez al inicio de la jugada.

"Fue falta", subrayó Scaloni. "Con el VAR es muy difícil que te ayuden. No hay una doble interpretación en el VAR (...) Se ha cumplido a rajatabla".

El técnico pareció que las redes sociales "magnifican" estas polémicas, mientras que Lisandro Martínez apuntó hacia los medios de comunicación.

Los árbitros "están haciendo un excelente trabajo. Ustedes generan las polémicas", dijo el central del Manchester United a periodistas antes de la práctica del viernes.

Para Scaloni, la idea de que Argentina reciba un trato especial en el fútbol se remonta décadas atrás.

"No viene de ahora. Habían críticas desde que tengo uso de razón", señaló. "Y de alguna manera se utiliza para demostrarle a los jugadores que hay gente que no quiere que Argentina gane".

"Eso es normal, al igual que habrá gente que no quiera que gane otra selección, lo que pasa es con nosotros a lo mejor hay bastante más gente que no quiere que ganemos", desarrolló. "Y a los jugadores les llega y lo utilizamos como una especie de rebelión para jugar aún mejor".