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VIAJABA DESDE USHUAIA

Dos muertos por un foco de síndrome respiratorio agudo en un crucero entre Argentina y Cabo Verde

"La OMS está al tanto de casos de síndrome respiratorio agudo grave en un crucero que navega por el Atlántico", informó la organización.

Imagen de archivo. Un crucero en Cabo Verde. Foto: AFP

Imagen de archivo. Un crucero en Cabo Verde. Foto: AFP

Dos personas murieron después de que se declarara un foco de síndrome respiratorio agudo en un crucero que cubría la ruta entre Ushuaia, Argentina, y Cabo Verde, informó el domingo a AFP el Departamento de Salud de Sudáfrica, donde fue hospitalizado otro afectado.

El foco se declaró a bordo del crucero MV Hondius. El pasajero hospitalizado en Johannesburgo dio positivo por un hantavirus, una familia de virus capaz de provocar fiebre hemorrágica, precisó el portavoz del Departamento de Salud de Sudáfrica, Foster Mohale.

Los hantavirus se transmiten a través de los roedores, en particular por contacto con su orina, sus heces y su saliva, según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos.

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"La OMS está al tanto de casos de síndrome respiratorio agudo grave en un crucero que navega por el Atlántico", indicó la Organización Mundial de la Salud (OMS) a la AFP en Ginebra, sin aportar detalles sobre el balance.

"Se están llevando a cabo investigaciones y una respuesta internacional coordinada de salud pública", agregó.

Un pasajero de 70 años fue el primero en desarrollar síntomas. Murió a bordo del barco y su cuerpo fue llevado a la isla de Santa Elena, un territorio británico del Atlántico Sur, explicó Mohale.

Su esposa, de 69 años, también cayó enferma a bordo y fue evacuada a Sudáfrica. Murió en un hospital de Johannesburgo, indicó el vocero, que no pudo indicar la nacionalidad de las víctimas.

El tercer caso, un británico de 69 años, también fue evacuado a Johannesburgo y está ingresado en cuidados intensivos.

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