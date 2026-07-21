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CENTRO, MONTEVIDEO

Apuñalaron a un hombre de 39 años en avenida Uruguay y Río Branco; fue trasladado

Investigan si fue herido tras la discusión con otras dos personas. Hasta el momento no hay detenidos.

Escena del hecho y arma. Foto: Guillermo Lorenzo

Escena del hecho y arma. Foto: Guillermo Lorenzo

Un hombre fue apuñalado en la vía pública en la tarde de este martes. Fue encontrado caído en Uruguay y Río Branco.

De acuerdo a información primaria, el hombre, de 39 años y con antecedentes, caminaba por la calle Río Branco con una mujer y al llegar a un carrito que hay en el lugar lo estaban esperando dos personas, con las que comenzó una pelea.

El altercado terminó con uno de los otros apuñalando al hombre de 39 años.

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Fue trasladado a un centro asistencial y hasta el momento no hay detenidos.

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