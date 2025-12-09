En una zona de pasajes, a pocos metros de la playa de Pajas Blancas, en el oeste montevideano, un vecino vio que un hombre estaba tendido en plena calle. Había sangrado a su alrededor y tenía una herida en el cuello. Lo trasladó de inmediato en su vehículo hacia el hospital del Cerro.
Apuñalaron en el cuello a un hombre en Pajas Blancas; un vecino lo encontró tendido y lo llevó a un hospital
La víctima había quedado tendida en la calle en una zona de pasajes, próximo a la playa de Pajas Blancas, en el oeste de Montevideo.
El viaje en auto, desde un punto a otro, es de diez kilómetros; unos 15 minutos. Al hospital la víctima ingresó grave y, de momento, permanece internada. Lo apuñalaron en el cuello y la investigación está a cargo de la Fiscalía y de los detectives de la Zona Operacional 4.
El herido es un hombre de 37 años con antecedentes penales, surge de la información del caso a la que accedió Subrayado.
Un adolescente de 17 años fue imputado por asesinar a tiros a joven de 22 cuando tenía a su hija pequeña en brazos
No hay detenidos vinculados al crimen. La Policía tomó conocimiento de lo ocurrido cuando el vecino ingresó con el hombre herido al hospital.
