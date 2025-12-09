Apuñalaron en el cuello a un hombre en Pajas Blancas; un vecino lo encontró tendido y lo llevó a un hospital

La víctima es un hombre de 37 años.

En una zona de pasajes, a pocos metros de la playa de Pajas Blancas, en el oeste montevideano, un vecino vio que un hombre estaba tendido en plena calle. Había sangrado a su alrededor y tenía una herida en el cuello. Lo trasladó de inmediato en su vehículo hacia el hospital del Cerro.

El viaje en auto, desde un punto a otro, es de diez kilómetros; unos 15 minutos. Al hospital la víctima ingresó grave y, de momento, permanece internada. Lo apuñalaron en el cuello y la investigación está a cargo de la Fiscalía y de los detectives de la Zona Operacional 4.

El herido es un hombre de 37 años con antecedentes penales, surge de la información del caso a la que accedió Subrayado.

No hay detenidos vinculados al crimen. La Policía tomó conocimiento de lo ocurrido cuando el vecino ingresó con el hombre herido al hospital.

Temas de la nota Pajas Blancas