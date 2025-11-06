Aprovechó un descuido, tomó una tarjeta olvidada en un cajero, realizó compras y fue condenado a 9 meses de prisión

Un hombre de 51 años fue condenado a 9 meses de prisión por hurto tras utilizar una tarjeta de débito que una persona extravió en un cajero automático del Banco República (BROU) en Rivera.

El 3 de abril pasado, la Policía recibió la denuncia por el extravío de la tarjeta dejada por descuido en el cajero y la que fue utilizada para realizar varias compras en comercios.

El trabajo de inteligencia y el relevamiento del personal de la Dirección de Investigaciones y el Departamento de Analítica de la Jefatura de Policía de Rivera identificó al autor. El hombre concurrió al banco luego de que la víctima olvidara la tarjeta, la tomó y luego realizó varias compras, las que coincidieron en día y hora con los movimientos de la cuenta.

El hombre fue ubicado y detenido el miércoles 5 de noviembre. Tras la audiencia judicial, se dispuso la condena de D.M.U., como autor penalmente responsable de dos delitos de hurto en reiteración real entre sí, a una pena de 9 meses de prisión que cumplirá en la cárcel de Cerro Carancho. Tenía antecedentes penales por varios hechos con la misma modalidad.

Temas de la nota hurto

Tarjeta

Rivera

BROU