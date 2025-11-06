Aprovechó un descuido, tomó una tarjeta olvidada en un cajero, realizó compras y fue condenado a 9 meses de prisión

Un hombre de 51 años fue condenado a 9 meses de prisión por hurto tras utilizar una tarjeta de débito que una persona extravió en un cajero automático del Banco República (BROU) en Rivera.
El caso fue denunciado en abril en Rivera. El hombre de 51 años, que ya tenía antecedentes penales por varios hechos con la misma modalidad, fue identificado y detenido.
El 3 de abril pasado, la Policía recibió la denuncia por el extravío de la tarjeta dejada por descuido en el cajero y la que fue utilizada para realizar varias compras en comercios.
El trabajo de inteligencia y el relevamiento del personal de la Dirección de Investigaciones y el Departamento de Analítica de la Jefatura de Policía de Rivera identificó al autor. El hombre concurrió al banco luego de que la víctima olvidara la tarjeta, la tomó y luego realizó varias compras, las que coincidieron en día y hora con los movimientos de la cuenta.
El hombre fue ubicado y detenido el miércoles 5 de noviembre. Tras la audiencia judicial, se dispuso la condena de D.M.U., como autor penalmente responsable de dos delitos de hurto en reiteración real entre sí, a una pena de 9 meses de prisión que cumplirá en la cárcel de Cerro Carancho. Tenía antecedentes penales por varios hechos con la misma modalidad.
