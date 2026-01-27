RECIBÍ EL NEWSLETTER
TRANSPORTE EN MONTEVIDEO

Aplican unas 160 multas diarias en carril Solo Bus: "Es un número razonable, esperemos que se vaya reduciendo", dijo jerarca

Germán Benítez, director de Movilidad de la IMM, comentó a Subrayado que lo importante es que la velocidad de los ómnibus se incremente y que sea más ágil el transporte público.

La Intendencia de Montevideo realizó un balance de los primeros días de multas aplicadas a los vehículos que circulen por el carril Solo Bus.

El director de Movilidad de la comuna, Germán Benítez, dijo a Subrayado que están en el entorno de las 160 multas diarias. Las misma se realizan a través de las 58 cámaras colocadas en los ómnibus.

"Es un número razonable que esperemos se vaya reduciendo conforme vaya avanzando la medida", comentó.

Foto: Lorena Nachajón, Subrayado.
Tras video viral, IMM dispuso podar y limpiar el cantero donde había decenas de ratas en Parque Rodó

Y agregó: "Lo que realmente nos importa de esta medida es que la velocidad de los ómnibus se incremente y que sea más ágil el transporte público".

Benítez dijo que el mes próximo presentarán datos sobre la ganancia de velocidad del transporte público.

Actualmente, la comuna fiscaliza el estacionamiento en dicho carril. Las avenidas Millán y Rivera, si bien no tienen carril Solo Bus, cuentan con prohibición de estacionarse y detenerse.

En diálogo con Subrayado, choferes dijeron que hay que esperar a que llegue marzo y la llegada de las clases para ver qué pasa, aunque reconocen que el tránsito y los tiempos han cambiado.

CALLE SOLO BUS

