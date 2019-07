Apicultores de todo el país se movilizan frente al Legislativo y exigen sanciones por agrotóxicos

Reclaman que el Ejecutivo controle y tome medidas contra las empresas que utilizan glifosato que además de causar daños al medio ambiente en general, es nocivo para las abejas.

"Exigimos que se controle y se sancione a las empresas que hacen mal uso de los productos. No hemos tenido noticias de que hayan sido sancionadas las empresas. Además vamos a pedir una indemnización de 30 dólares por colmena. Todos estamos trabajando a pérdidas", dijo a Subrayado uno de los manifestantes.

Además, explican, que a consecuencia del uso de este tipo de agrotóxico en Uruguay, las exportaciones de miel se redujeron de forma abismal pues en muchos mercados europeos ya no son aceptadas.

"Si bien nuestras mieles tienen trazas mínimas de glifosato, el mercado alemán que compraba el 90% de nuestra producción, ya no nos compra más. El productor no está pudiendo vender y el sector no da más".

productor-de-miel-mieles.jpg

Otro factor que determinó la baja de las exportaciones es la adulteración de la miel a nivel internacional donde se produce en base a jarabe de arroz.

"Tenemos mieles de la zafra 2017 que no ha salido del país. Muchos productores tienen miel y la quieren vender pero no hay compradores. El que vive de esto ya no tiene de dónde sacar", añadió el productor.

Durante la jornada informarán de la situación en la Comisión de Ganadería de Diputados, en la Secretaría de Presidencia y el Ministerio de Ganadería.

Actualmente se exportan 4.000 toneladas de miel mientras que se producen un promedio de 10.000.