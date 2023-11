Anuncios de Lacalle Pou: Paganini será el nuevo Canciller y Martinelli el ministro del Interior

El lugar de Heber será ocupado por Nicolás Martinelli, un hombre de extrema confianza del presidente, que ya estaba desempeñándose en el Ministerio del Interior. El subsecretario del Interior será Pablo Abdala (expresidente del Inau), quien sustituirá a Guillermo Maciel.

"Van a dirimir en la Justicia"

Al referirse a su asesor en comunicación y estrategia Roberto Lafluf, el presidente destacó que "no tiene competencias ni facultades de gobierno" asumiendo como presidente la responsabilidad política y de gobierno.

"No puede ordenar, no puede decidir, solamente me asesora a mi", afirmó el presidente.

Lacalle Pou dijo que decidió aceptar las tres renuncias que se suman a la de Bustillo: "Van a dirimir en la Justicia. Tengo la convicción de que sabrán defender su honor y su persona en el juzgado".