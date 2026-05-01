Anuncian cámaras de vigilancia con tecnología inteligente para evitar daños y robos de monumentos y esculturas

La Intendencia de Montevideo anunció una nueva estrategia para intentar evitar daños y robos de estatuas, monumentos y esculturas que están en espacios públicos, en respuesta a lo ocurrido en los últimos días en dos puntos de la capital, con el robo completo de una estatua en el Prado y un busto en Parque Batlle.

El plan de la comuna incluye la instalación de cámaras de vigilancia con tecnología inteligente capaz de advertir actitudes sospechosas en tiempo real, y la colocación de altoparlantes en plazas y parques para alertar a posibles delincuentes que están siendo vigilados.

“No se trata únicamente de cámaras tradicionales, sino de herramientas capaces de detectar patrones de comportamiento sospechosos y activar alertas en tiempo real”, dijo el prosecretario de la Intendencia de Montevideo Diego Olivera, en un comunicado que publica la comuna en su sitio de internet.

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“La sustracción de piezas de bronce no es un fenómeno aislado, sino parte de una problemática más amplia de vandalización de espacios públicos”, aseguró Olivera, y explicó “el sistema de videovigilancia con tecnología inteligente”.

De acuerdo al comunicado de la Intendencia, “si una persona permanece durante un período prolongado en contacto con un monumento, el sistema puede emitir una alarma al centro de monitoreo del Servicio de Convivencia”, explicó Olivera. “Incluso se prevé la instalación de altavoces que permitan advertir a los potenciales infractores de que han sido detectados y que se está dando aviso a las autoridades”. agregó.

Más cuidaparques y mejor iluminación

Como parte de este plan de vigilancia de espacios públicos y control de monumentos, la Intendencia asegura que aumentará la presencia de cuidaparques. “Estos funcionarios no solo reportan situaciones irregulares, sino que también fomentan la convivencia y el uso adecuado de plazas y parques, en diálogo permanente con vecinos y vecinas”, indicó Olivera.

Según el jerarca, también se proponen mejorar la iluminación “en zonas críticas”. “Muchos de los actos vandálicos ocurren durante la noche y en áreas con iluminación insuficiente, por lo que se prevé reforzar la infraestructura lumínica como medida disuasiva”, dijo el prosecretario de la Intendencia.

monumento-pierre-de-coubertin-parque-batlle-robo-cabeza Busto robado de Pierre de Coubertin en Parque Batlle.

“El plan incluye también acciones específicas de mantenimiento y limpieza, con la creación de cuadrillas dedicadas a remover graffitis, pintadas y pegatinas. En este punto, la Intendencia trabaja en un convenio con el Instituto Nacional de Rehabilitación para incorporar a personas privadas de libertad o con medidas alternativas, en tareas de recuperación del espacio público”, agrega el comunicado oficial.

También “se plantea la liberación de espacios ocupados de forma irregular, como campamentos o instalaciones no autorizadas, en coordinación con la estrategia nacional de atención a personas en situación de calle que presentó el gobierno”.

Ministerio del Interior

En este punto se propone una coordinación más estrecha con el Ministerio del Interior, “especialmente en lo que refiere a la respuesta ante conductas delictivas”, dice la comuna.

“Mientras la Intendencia enfoca sus esfuerzos en la prevención y el acondicionamiento del entorno, las actuaciones represivas corresponden a la Policía, en el marco de una mesa de trabajo bilateral que funciona de forma permanente”, dice el comunicado.

“En cuanto a la implementación, Olivera comentó que existe un relevamiento exhaustivo de todos los monumentos de la ciudad, aunque en esta primera etapa se priorizará aquellos ubicados en áreas de mayor riesgo. Entre ellas se encuentran espacios de gran extensión y alto valor patrimonial como el Prado, el Parque Batlle, el Parque Rodó y el Parque de las Esculturas”, detalló.

“Estos parques combinan una amplia superficie —que dificulta el control en horarios nocturnos— con una alta concentración de obras escultóricas, lo que los convierte en objetivos frecuentes para este tipo de delitos”, indicó Olivera.

“Para la Intendencia, el desafío no solo pasa por custodiar el patrimonio, sino también por recuperar y sostener el uso ciudadano del espacio público”, finaliza el comunicado.