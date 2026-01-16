Antropólogos de la Inddhh trabajarán con restos óseos humanos que aparecieron en el cementerio de Carmelo

Antropólogos de la Institución Nacional de Derechos Humanos ( Inddhh ) viajarán el lunes a Carmelo para trabajar con restos óseos humanos que aparecieron tras remover un árbol en el cementerio de esa ciudad.

La directora de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Mariana Mota, explicó a Subrayado que los restos estaban adheridos a las raíces de un árbol que fue plantado en el año 1974 en memoria de Chiquito Perrini, asesinado en dictadura ese mismo año.

"Tenemos que verificar y saber a qué corresponden esos restos óseos. Va a ir un equipo de antropólogos para traerse restos de huesos o los restos que quedan tanto en las raíces como eventualmente en el lugar donde estaba enterrado el árbol, porque capaz que quedaron algunos restos, y con eso ver de qué manera se puede avanzar en la investigación de esos restos, de qué año aproximadamente son y eventualmente gestionar muestra de ADN para poder cotejarla con el banco genético", detalló Mota sobre el procedimiento.

La directora del Inddhh explicó que los cementerios son áreas de interés en la búsqueda de detenidos desaparecidos de la dictadura.