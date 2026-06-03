Antel inauguró fibra óptica en Porvenir y alcanzó a todas las localidades del país con más de 1.000 habitantes

Antel inauguró este miércoles la fibra óptica en la localidad de Porvenir, en Paysandú, con más de 1.200 habitantes, según los datos del último censo.

Uruguay se convierte en el primer país de América que tiene a todas las localidades de más de 1.000 habitantes con conexión a la red, destacó el presidente de Antel, Alejandro Paz.

La empresa de telecomunicaciones continuará con las inversiones en el área y el objetivo es alcanzar a fin de año con la conexión a la fibra óptica en todas las localidades con más de 500 habitantes.

Paz indicó que Antel invertirá en Paysandú más de dos millones de dólares; la mitad será destinada a la ampliación de la cobertura de fibra óptica en el departamento y la otra mitad para mejorar la red de telefonía celular y continuar con la cobertura de la red 5G.

El presidente de la telefónica estatal destacó la calidad de la red celular del país con más del 98% de cobertura de 4G. Hoy, Antel tiene más de 850 radiobases y continúa la expansión de la red.

Vecinos de Porvenir expresaron su alegría por la llegada de la fibra óptica para la integración de la localidad para poder estudiar, trabajar y comunicarse. Se prevé la instalación de una sala para que los pobladores que no tengan la posibilidad se puedan conectar.