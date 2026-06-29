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enfermedad meningocócica invasiva

Ante aumento de casos y muertes por meningitis, Galiana dijo que MSP debe cambiar la estrategia ya que "hay una vacuna disponible en el país"

El infectólogo y pediatra explicó que son vacunas caras y que los niños entre los 14-15 meses y los 11 años no pueden recibirla a no ser que la paguen.

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El pediatra e infectólogo Álvaro Galiana dijo que preocupan las cifras de enfermedades meningocócicas y considera que el Ministerio de Salud Pública debería extender la vacunación gratuita para todos los niños, no solo a los menores de 2 años y de 11 años.

"Lamentablemente estamos teniendo un aumento de casos de enfermedad meningocócica invasiva que están motivando fallecimientos de niños y un número, como hoy dijeron autoridades del ministerio, realmente importante y muy elevado de enfermedad meningocócica", comentó.

Y agregó: "El tema es que los niños entre los 14-15 meses y los 11 años no pueden recibir ninguna vacuna a no ser que la paguen. Son vacunas caras, implica administrar dos vacunas, una para meningo A, C, Y, W y otra para el meningo B y eso implica al menos tres dosis de vacunas y cada una deben estar saliendo más de 5 mil pesos".

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Galiana piensa que es momento de cambiar la estrategia de administrar las vacunas y que todos los niños entre el año y los 11 deben tener acceso.

"Tenemos niños fallecidos por enfermedad meningocócica. Tenemos niños que están muriendo por una enfermedad que hay una vacuna disponible en el país", sostuvo.

Los pediatras recomiendan en estas vacaciones abrigar a los niños y realizar actividades al aire libre. Los virus respiratorios se contagian en lugares cerrados, dijo Galiana.

GALIANA VACACIONES

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