ANP analiza nueva propuesta de Buquebus para terminal de pasajeros en Montevideo con inversión de USD 100 millones

La Administración Nacional de Puertos ( ANP ) analiza una nueva propuesta de Buquebus para realizar una terminal de pasajeros que funcione también para los cruceristas. El proyecto integraría un predio frente al recinto portuario.

Buquebus presentó un nuevo proyecto del orden de los 100 millones de dólares para desarrollar una nueva terminal de pasajeros en Montevideo. Se trata de una adaptación de la iniciativa que presentó a las autoridades anteriores, informó una fuente de la empresa a Subrayado .

Este diseño contempla a los pasajeros de los cruceros y proyecta instalarse frente al recinto portuario. Por eso, además del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) y la ANP, la Intendencia de Montevideo también participa de las conversaciones.

En un principio, habían apuntado a la manzana del Museo del Carnaval y del Mercado del Puerto. Ahora, a la zona donde está la Armada y de hecho, se mencionó la zona que estuvo cautelada como posible superficie a destinar a este propósito.

La concesión de la terminal en Montevideo culminó en 2015. Desde ese momento, la compañía paga por su uso. No obstante, según información proporcionada por el director de la ANP, Jorge Gandini, el directorio tiene la decisión primaria de concesionarla a un privado. El jerarca aclaró que en cualquier caso, la terminal no sería de una empresa sino de la ANP operada por un privado.

Como contrapartida, la ANP exigió la reparación y reconstrucción del muelle que cuesta en el entorno de 20 y 30 millones de dólares.

Actualmente, el proyecto está bajo estudio del área comercial. En el caso de aprobarlo, realizarán un llamado a licitación.

Hoy en día, Buquebus es la única compañía que realiza la ruta Montevideo-Buenos Aires. Pero, según información confirmada por fuentes de Colonia Express y de la ANP, esta empresa proyecta desembarcar en la terminal de Montevideo. Por estos días, analizan cuestiones operativas.