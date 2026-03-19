Anetra extenderá a todas las empresas la prohibición de no transportar bicicletas y monopatines en bodegas

La Asociación Nacional de Empresas de Transporte Carretero por Autobús ( Anetra ) extenderá a todas las compañías que la integran la prohibición que adoptaron Cot y Turismar de no transportar en sus bodegas bicicletas y monopatines eléctricos que funcionen con baterías de litio.

El presidente de Anetra, Alejandro Fernández, indicó que la normativa establece que el litio es considerado como una mercadería peligrosa y portarla en una bodega implica riesgos. Algunas empresas ya están dando plazos a los pasajeros para que se adapten a la disposición. "Esto va a ser masivo; no va a haber posibilidad de viajar con estos implementos eléctricos en la bodega de los ómnibus ", aseguró.

Desde Anetra, aguardan la respuesta de las aseguradoras, en particular la del Banco de Seguros del Estado (BSE), que concentra la mayoría de las empresas del sector, para saber si las pólizas cubrirán en casos de incendios.

ESPECIALISTA

En la Facultad de Ingeniería, hace más de un año funciona Faraday Lab, un laboratorio especializado en el estudio de las baterías y la movilidad eléctrica. Érika Telis, investigadora, docente e integrante de este espacio, explicó las características de las baterías de los monopatines y cuándo su uso implica un riesgo.

Explicó que las baterías de los vehículos eléctricos contienen iones de litio que van de un lado al otro y eso hace que tengan poco peso, "por eso la revolución de las baterías, la electromovilidad vino con estas baterías de iones de litio, que las vemos en absolutamente todo".

Telis aseguró que es posible que una batería de iones de litio se incendie cuando es usada en condiciones no adecuadas. "En condiciones de seguridad adecuadas no representan ningún tipo de problema, de riesgo", aseguró.

Sin embargo, cuando la batería levanta mucho la temperatura puede desencadenar reacciones químicas en su interior que puede generar un incendio. "Generalmente, cuando están en estado estacionario, o sea que no están siendo usadas, es muy poco probable que se incendien de manera espontánea a no ser que estén expuestas a muchísimo calor, que uno esperaría que en un trayecto de ómnibus no levanten los 70-80 grados", sostuvo.

BATERIAS INGENIERA 1

La experta apuntó a un mal uso, como cargar y descargar la batería sin control o enchufarlo en un lugar inadecuado. También, contó qué es lo que falta en materia de control y reglamentación y dio recomendaciones de mantenimiento para los usuarios.