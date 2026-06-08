Las autoridades de la Educación trabajan en los programas de alimentación de cara a las próximas vacaciones.
ANEP trabaja en distribución de usuarios de comedores para vacaciones de invierno, son más de 100 en todo el país
El presidente del Codicen dijo a Subrayado que este año hay 60 nuevos comedores y el objetivo es nuclear a estudiantes de zonas similares.
El presidente del Codicen, Pablo Caggiani, anunció que las vacaciones de invierno se extienden desde el lunes 29 de junio al viernes 3 de julio para Educación Inicial, Primaria, Media Básica y Media Superior.
Las autoridades trabajan en los programas de alimentación escolar y en las guardias de comedor durante esa semana que, este año, incluye a 60 nuevos comedores.
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Caggiani destacó que son más de 100 comedores escolares que se abren en todo el país, con el objetivo de nuclear a estudiantes de zonas similares.
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