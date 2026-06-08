ANEP trabaja en distribución de usuarios de comedores para vacaciones de invierno, son más de 100 en todo el país

Las autoridades de la Educación trabajan en los programas de alimentación de cara a las próximas vacaciones.

El presidente del Codicen, Pablo Caggiani, anunció que las vacaciones de invierno se extienden desde el lunes 29 de junio al viernes 3 de julio para Educación Inicial, Primaria, Media Básica y Media Superior.

Las autoridades trabajan en los programas de alimentación escolar y en las guardias de comedor durante esa semana que, este año, incluye a 60 nuevos comedores.

Caggiani destacó que son más de 100 comedores escolares que se abren en todo el país, con el objetivo de nuclear a estudiantes de zonas similares.