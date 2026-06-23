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ANEP presentó segunda estrategia para revinculación educativa; BPS marcó plazo para regular vínculo

Pablo Caggiani dijo que el objetivo es ubicar a los niños que no tienen matriculación y que están en edad de educación obligatoria.

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Las autoridades del Codicen presentaron la segunda estrategia nacional para la revinculación educativa.

Se trata de un programa que se adelanta un mes en comparación al 2025, es decir, de julio a junio con aporte y presencia de ANEP, Mides, el Ministerio de Educación y el Banco de Previsión Social.

"Ubicar a aquellos chiquilines que no tienen matriculación, que están en edad de educación obligatoria y no están matriculados este año. Hace dos semanas se comenzó a contactar tanto chiquilines en edad escolar como de Educación Media. El año pasado eran unos 5.200 estudiantes que salimos a buscar y retornaron unos 3.000 estudiantes a instituciones de Primaria, Secundaria y UTU", comentó el presidente de la ANEP, Pablo Caggiani.

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Además, señaló que este año esperan superar esa cifra.

Por su parte, el BPS marcó plazo hasta el 25 de junio para regular el vínculo con la Educación para recibir las asignaciones familiares.

"Nos permite por un lado mantener cierta presión a partir de las transferencias a la asistencia a clase que, además está reforzada por elementos de acción política que es positiva como ser los 180.000 bonos de inicio de clases que se pagaron este años en marzo a Inicial y Primaria y, lo que es el aumento de las Becas Butiá que este año pasó de 14.000 a 21.000", apuntó.

Por su parte, la directora sectorial de Integración Educativa de ANEP, Gabriela Pérez, explicó que se trata de un proceso de varias fases y que los equipos especializados irán casa por casa.

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