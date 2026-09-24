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CUENTO DEL TÍO

Andrés Ojeda denuncia intentos de estafa de un falso estudio jurídico que se presenta con su imagen

El senador y secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda, presentó la denuncia por el uso de su imagen para intentos de estafa desde un falso estudio jurídico.

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El senador y secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda, denunció intentos de estafa desde un falso estudio jurídico que utiliza su imagen para captar víctimas.

Los delincuentes utilizan una foto del legislador como imagen de perfil para ponerse en contacto con personas, hacerse pasar por integrantes de un estudio jurídico y así engañarlas mediante el cuento del tío.

Los hechos fueron registrados en Montevideo y Lavalleja. En uno de los casos los estafadores se comunicaron con una persona a la que le dijeron que su hija había protagonizado un accidente fatal, donde había fallecido una mujer embarazada.

También le pidieron que mientras iba a retirar el efectivo solicitado de un banco, dejaran la casa sin llave. El objetivo era entrar a robar a la vivienda.

El número involucrado es en estos intentos de estafa es el 093 728 089. Al intentar comunicarse con el teléfono aparece en Whatsapp como "estudio jurídico", con una foto del senador y abogado Andrés Ojeda.

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