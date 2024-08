Andrés Ojeda aseguró que Lacalle Pou no violó Constitución al hablar de Orsi: "Se pusieron todos muy nerviosos"

El candidato colorado, Andrés Ojeda , aseguró que el presidente Luis Lacalle Pou no violó la Constitución al hablar sobre la ausencia de Yamandú Orsi en el Día del Exportador y al tratar el plebiscito de la Seguridad Social.

“En la campaña que no tenga que ver con política partidaria puede y debe intervenir. Yo me alegro mucho que el presidente intervenga. Se pusieron todos muy nerviosos, se asustaron cuando entró el presidente”, dijo Ojeda.

ELECCIONES EN VENEZUELA

El candidato colorado también se refirió a las elecciones en Venezuela. Aseguró que Edmundo González es el presidente electo y que hasta el momento el gobierno uruguayo actuó bien.

“Los partidos políticos y los candidatos tenemos que ser muy claros con esto. Creo que el Frente Amplio está haciendo gimnasia olímpica para no decir lo que hay que decir. No lo puede decir por sus problemas ideológicos internos y sus rispideces, vinculadas al grillete de un tema ideológico que evidentemente no puede ser mayor que el respeto a la democracia”, sostuvo.