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SE INVESTIGA

Analizan restos óseos hallados en la Gruta de Lourdes, cerca de donde se buscan restos de desaparecidos en la dictadura

El fiscal que investiga los delitos de la dictadura dispuso la custodia de los restos óseos hallados y que sean analizados por forense. A priori parecen de origen animal, pero se analiza de todas formas.

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Policías encontraron en la noche del miércoles 11 restos óseos en la zona de la Gruta de Lourdes, cerca del batallón del Ejército donde el equipo de antropólogos liderado por Alicia Lusiardo excava el terreno en busca de enterramientos clandestinos de personas detenidas y desaparecidas durante la dictadura (1973-1985).

La Policía recogió los huesos y se dio aviso a las autoridades. El fiscal de lesa humanidad Ricardo Percibale, que investiga los delitos cometidos durante la dictadura, recibió fotos del hallazgo y las reenvió a Lusiardo, al tiempo que dispuso su incautación, cadena de custodia y el traslado de los huesos al Instituto Forense para su análisis. Así lo dijo el fiscal a Subrayado este jueves de mañana.

Según el fiscal, la evaluación primaria, a simple vista, indicaría que son huesos de animal, pero de todas formas espera un informe forense para confirmar esta hipótesis.

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Por su parte Lusiardo dijo a Subrayado este jueves de mañana que fue informada del hallazgo y que espera ver los restos óseos en las próximas horas para dar una opinión con más información y fundamento.

El hallazgo, dijo, efectivamente ocurrió cerca de la zona de búsqueda de enterramientos clandestinos, pero fueron vistos en la superficie.

Lusiardo recordó que el equipo de antropólogos y técnicos trabaja desde hace un año en la zona de la Gruta de Lourdes, de lunes a viernes, con la excepción del día 11 de cada mes, a pedido de los sacerdotes que trabajan en el lugar. El 11 de febrero es el día de la Virgen de Lourdes, pero el 11 de cada mes asisten numerosos fieles en la Gruta, ubicada en la avenida Instrucciones.

El hallazgo de estos restos óseos se produjo precisamente este miércoles 11, de noche.

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