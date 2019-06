Amorín Batlle: "depende de cómo actuemos los políticos que la gente tenga más confianza y vote"

Amorín aseguró que el partido “está más unido que nunca” y que hoy podría salir la fórmula a la presidencia. “Estamos muy contentos con mucha gente trabajando en todos lados” agregó.

“Vamos a confiar en que la gente se exprese con libertad y festejar que seguimos con esta democracia interna de los partidos”, expresó el precandidato.

Amorín dijo que a pesar de que esta instancia no es obligatoria, y toda aquella persona que no se sienta representada por un partido no vote, es responsabilidad de los políticos “que la gente tenga más confianza y vote más cantidad de personas de las que están votando” aseguró.

El precandidato aseguró que el Partido Colorado “trabajó muy bien” y que esta noche todos los candidatos postulados por el partido, esperarán juntos los resultados en la casa del partido.

Por otra parte, expresó que si la fórmula presidencial no se conoce hoy, se hará en unos días. “Lo importante es que tengamos una fórmula acordada entre todos” concluyó.