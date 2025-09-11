Una ambulancia y un auto Suzuki Alto chocaron en avenida Agraciada y Pablo Zufriategui a primera hora de la tarde de este jueves. El accidente generó gran congestionamiento del tránsito en la zona.
Ambulancia iba con sirenas encendidas, chocó a un auto y lo hizo volcar en el Prado
El accidente fue en una esquina con semáforos. El conductor del auto, que habló con Subrayado, cruzó en verde pero fue chocado por la ambulancia que iba con la sirena encendida y pasó en rojo.
Ezequiel, el conductor del auto, dijo a Subrayado que la ambulancia circulaba por Agraciada y que él lo hacía por Zufriategui. Afirmó que él cruzó el semáforo existente allí con luz verde y que el otro vehículo iba con las sirenas sonoras encendidas y cruzó en rojo.
"Yo venía circulando por Pablo Zufriategui, habilitado con la (luz) verde. El auto que tenía adelante clavó los frenos, tendí a esquivarlo. Cuando fui a rebasar y cruzar para agarrar Lucas Obes, venía la ambulancia, estimo a unos 70 kilómetros por hora. Cuando la vi y la escuché atiné a acelerar y eso hizo que el impacto (en su auto) lo diera en la cola, del lado del acompañante. El auto giró dos o tres veces".
Él y todos los ocupantes de la ambulancia resultaron sin lesiones.
El tránsito registraba importantes demoras en esas cuadras. A tres cuadras se desarrolla la Rural del Prado, actividad que congrega más vehículos en la zona.
Los vehículos de emergencia como Policía, Bomberos y ambulancias tienen permitido cruzar en rojo un semáforo si tienen la sirena sonora encendida.
