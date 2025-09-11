Ambulancia iba con sirenas encendidas, chocó a un auto y lo hizo volcar en el Prado

Una ambulancia y un auto Suzuki Alto chocaron en avenida Agraciada y Pablo Zufriategui a primera hora de la tarde de este jueves. El accidente generó gran congestionamiento del tránsito en la zona.

Ezequiel, el conductor del auto, dijo a Subrayado que la ambulancia circulaba por Agraciada y que él lo hacía por Zufriategui. Afirmó que él cruzó el semáforo existente allí con luz verde y que el otro vehículo iba con las sirenas sonoras encendidas y cruzó en rojo.

"Yo venía circulando por Pablo Zufriategui, habilitado con la (luz) verde. El auto que tenía adelante clavó los frenos, tendí a esquivarlo. Cuando fui a rebasar y cruzar para agarrar Lucas Obes, venía la ambulancia, estimo a unos 70 kilómetros por hora. Cuando la vi y la escuché atiné a acelerar y eso hizo que el impacto (en su auto) lo diera en la cola, del lado del acompañante. El auto giró dos o tres veces".

Seguí leyendo Demolieron una boca de drogas en el barrio Bella Vista donde el lunes ocurrió un homicidio

Él y todos los ocupantes de la ambulancia resultaron sin lesiones.

El tránsito registraba importantes demoras en esas cuadras. A tres cuadras se desarrolla la Rural del Prado, actividad que congrega más vehículos en la zona.

Los vehículos de emergencia como Policía, Bomberos y ambulancias tienen permitido cruzar en rojo un semáforo si tienen la sirena sonora encendida.