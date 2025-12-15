Ambientalistas entregaron firmas en rechazo de búsqueda de petróleo en aguas uruguayas; Ortuño anunció nuevos controles

Organizaciones ambientalistas entregaron más de 21 mil firmas al ministro de Ambiente en rechazo de la decisión del gobierno de autorizar la habilitación de prospecciones sísmicas para la búsqueda de petróleo .

La integrante de la organización, Déborah Díaz, dijo a Subrayado que el reclamo refiere a que no se avance en estos proyectos porque son contrarios a la imagen del Uruguay Natural.

"Venimos trabajando en un montón de acuerdos internacionales, legislaciones de la protección de la fauna marina y demás y creemos que esto va totalmente en contra a la transición energética y demás que se viene se viene trabajando muchísimo", manifestó.

Y agregó: "Se presentó una medida cautelar para no innovar y para que no empiecen estos proyectos, se presentó hace más o menos tres semanas, estamos trabajando con abogados con eso y estamos esperando que se convoque a audiencia judicial para ver el tema de los contratos porque consideramos que esos contratos son nulos".

Díaz dijo que entregaron firmas a Presidencia de parte de Amigos del Océano y que están a la espera de la respuesta.

Por su parte, el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, anunció un aumento de controles de cara a la prospección sísmica en busca de petróleo. Además, indicó que esta iniciativa introduce a Uruguay entre los países con mayor exigencia en el mundo para realizar esta actividad.

"La prospección sísmica no es lo nuevo en el país, lo nuevo son las exigencias y garantías ambientales que establece el actual gobierno, ese sí es nuestro compromiso y es lo que pudimos y logramos incorporar. Se reduce el área de actividad, se va a realizar además la misma a una distancia significativa de la costa, de 150 a 300 kilómetros de distancia de la costa con una distancia entre buques de 100 kilómetros", indicó.