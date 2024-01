Álvaro Perrone: "En determinados delitos hay gente que no tiene derecho a vivir en sociedad"

“En determinados delitos hay gente que no tiene derecho a vivir en sociedad”, dijo Perrone este martes en el programa Arriba Gente de Canal 10.

“Sé que no es la solución, pero es un tema de justicia. El que mató a tres personas en Estación Floresta, ¿queremos que vuelva a vivir en sociedad?”, dijo Perrone, y agregó: “esa gente que viene del mundo del narcotráfico yo no los quiero en sociedad”.

Cadena perpetua

Para instaurar la pena de cadena perpetua hay que modificar la Constitución, explicó Perrone, o aumentar las penas “como hizo El Salvador”, señaló, “que puso penas de 600 años”.

“Todo el mundo sabe, hablo de Uruguay, que los que cometen el delito más grave, a los pocos años está libre, nadie cumple la condena máxima”, aseguró Perrone, y cuestionó la pena de dos años y medio recibida por las personas que días atrás fueron detenidas con 140 kilos de marihuana en una camioneta. “Dos años y medio de prisión no es combate frontal al narcotráfico”, apuntó.

“Soy un convencido de que las penas duras tienen que estar, ningún narcotraficante quiere ser extraditado a Estados Unidos”, destacó.

Consultado sobre las críticas que recibió su propuesta acerca de que la cadena perpetua no es la solución a los problemas de seguridad, Perrone respondió: “yo entiendo que no es la solución, pero tenemos que hacer justicia. No podés quitarle la vida a otra personas y después como si nada, al poco tiempo, estar en la calle otra vez”.

“Lo mejor es que no pase, pero cuando pasa hay que hacer justicia”, sentenció.