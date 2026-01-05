Álvaro Padrón, asesor de Orsi: "Venezuela es una excusa en este momento para una operación mucho más amplia"

Álvaro Padrón , analista de política internacional y asesor directo del presidente Orsi , aseguró este lunes que la intervención militar de Donald Trump en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro es algo que debe alertar y preocupar no solo a los países de América Latina, sino a Europa y al mundo entero, por el mensaje que envía a las demás potencias como Rusia y China, en el sentido de que ahora pueden sentir también el derecho a intervenir en los países de su entorno de la forma que quieran, incluso con las armas.

“Creo que hoy es muy importante decirle a la gente que lo que está pasando en Venezuela no es un problema ajeno”, dijo Padrón entrevistado en el programa Arriba Gente de Canal 10.

“Esto tiene mucho que ver con el futuro del país, de la región y del mundo”, agregó.

“Nunca vi un aspecto vinculado a América Latina que tenga tantas repercusiones internacionales. Porque viene a ser como una alerta. Estamos frente a algo que no tiene límite en la relación entre Estados Unidos y América Latina, porque ya se refirió a Groenlandia, y eso involucra directamente a Europa, a Dinamarca pero a la Unión Europea como tal. Y así podemos seguir. Estamos ante un cambio de época en la forma cómo se relacionan los países y cómo las potencias”, dijo el analista y asesor del presidente Orsi.

“Trump claramente da la señal, y esto es lo que hay que entender, de que las potencias se pueden arrogar el derecho de intervenir en su entorno, y de alguna manera con eso también está afirmando su vínculo con Putin y la idea de que resolver el caso de Ucrania tiene que ver con dejar que Rusia priorice sus intereses, y que por lo tanto, también Estados Unidos los suyos. Es como un reparto, y esto tiene un carácter global, no es un problema nuestro, no es un problema de los venezolanos. Venezuela es una excusa en este momento para una operación mucho más amplia que es consolidar una forma de pensar las relaciones internacionales y el papel de Estados Unidos”, alertó Padrón.

“Esta no es la forma”.

Sobre la intervención militar para derrocar a Maduro, Padrón dijo que incluso quienes celebran la caída del dictador, entienden que “esta no es la forma”.

“Quienes incluso lo pensaban como una alternativa, está demostrándose que no está la prioridad de un enfoque democrático”, apuntó.

Y agregó: “Esto nos involucra, porque mañana es Cuba, ya lo dijo ayer (Trump). Hay que seguir el hilo conductor, no es solo lo que se dijo el sábado. Tump tiene la virtud de decir las cosas claras, y uno después se asombra y se alarma, se indigna, pero son claras. Entonces, se refirió a su visión de cómo Estados Unidos tiene el derecho a volver a recuperar la hegemonía sobre occidente, e inmediatamente empezó a asociarlo con cuestiones que tienen que ver con algunos países, no solo de América Latina”.