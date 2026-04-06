Álvaro Delgado dijo que el plan de seguridad del gobierno "tiene una gran parte de inteligencia artificial en su relato"

El presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado , criticó al gobierno de Yamandú Orsi por el plan de seguridad presentado a fines de marzo, y dijo que el documento fue hecho en “una gran parte” por “ inteligencia artificial ”.

Delgado dijo que en realidad “no es un plan” y en conferencia de prensa este lunes tras la reunión del Directorio blanco, agregó: “Acá hay un conjunto de ideas, muchas de las cuales ya se venían anunciando y muchísimas de las cuales son del gobierno anterior, que en realidad se compilaron en un documento con 340 páginas, que tiene también una gran parte de inteligencia artificial en su relato, pero que muchas de ellas todavía están en una especie de expectativa vinculado a que todo este año se perdió sin haber concretado muchas de las cosas que son aspiracionales en el plan”.