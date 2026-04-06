El presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, criticó al gobierno de Yamandú Orsi por el plan de seguridad presentado a fines de marzo, y dijo que el documento fue hecho en “una gran parte” por “inteligencia artificial”.
Álvaro Delgado dijo que el plan de seguridad del gobierno "tiene una gran parte de inteligencia artificial en su relato"
Álvaro Delgado cuestionó al gobierno por el plan de seguridad presentado a fines de marzo: “Todo este año se perdió sin haber concretado muchas de las cosas que son aspiracionales en el plan”.
Delgado dijo que en realidad “no es un plan” y en conferencia de prensa este lunes tras la reunión del Directorio blanco, agregó: “Acá hay un conjunto de ideas, muchas de las cuales ya se venían anunciando y muchísimas de las cuales son del gobierno anterior, que en realidad se compilaron en un documento con 340 páginas, que tiene también una gran parte de inteligencia artificial en su relato, pero que muchas de ellas todavía están en una especie de expectativa vinculado a que todo este año se perdió sin haber concretado muchas de las cosas que son aspiracionales en el plan”.
El excandidato presidencial recordó que el Partido Nacional hizo propuestas sobre seguridad pública que fueron presentadas como proyectos de ley al Parlamento “hace un año”, y que no fueron tratadas.
Bettiana Díaz calificó de "poco serio" y "apresurado" cuestionamiento de la oposición al plan de seguridad
En la presentación del plan de seguridad, el presidente Yamandú Orsi dijo que “no es una estrategia que empieza de cero, es un trabajo de acumulación de muchos años de la Policía, con cosas que funcionan muy bien y otras que no”.
"Esto acumula un año de trabajo que nos permite decir: por aquí tenemos que seguir", dijo Orsi el 26 de marzo en conferencia de prensa.
Dejá tu comentario