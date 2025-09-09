RECIBÍ EL NEWSLETTER
BRIGADA ANTIDROGAS CANELONES

Allanamientos en Toledo: cuatro personas detenidas y la incautación de armas, dinero, drogas y un auto de alta gama

La Brigada Departamental Antidrogas llevó adelante allanamientos en los que encontraron casi un centenar de municiones 9 mm, dos pistolas marca Glock modelo 19 y una pistola Walther P38 con cargador y cartuchos, entre otras armas.

allanamiento-toledo-canelones-policía

La Policía y la Brigada Antidrogas de Canelones realizaron varios allanamientos en la ciudad de Toledo, en los que resultaron cuatro personas detenidas y la incautación de armas, dinero, drogas y un auto de alta gama.

El vocero de la Jefatura de Policía de Canelones, Alejandro Ferreira, dijo a Subrayado que en uno de los allanamientos, los efectivos incautaron celulares, dinero en efectivo, dos pistolas marca Glock modelo 19 con la numeración limada y modificadas para disparos en ráfaga, cinco cargadores (tres de ellos extensibles), casi un centenar de municiones 9 mm, un DVR y siete cámaras con las que tenían monitoreada la zona.

Además, se realizó la incautación de más de 300 dosis de pasta base, cocaína y sustancia vegetal. En otras de las viviendas allanadas, los policías encontraron una pistola Walther P38 con cargador y cartuchos, celulares, dinero en efectivo y la detención de cuatro personas mayores de edad, uno de ellos poseedora de antecedentes.

