La Policía realizó cuatro allanamientos este lunes en los barrios Pérez Castellanos y Villa Española que terminaron con 7 personas detenidas y con la incautación de 50 dosis de pasta base y municiones.
Allanamientos en Pérez Castellanos y Villa Española terminaron con 7 detenidos y la incautación de droga
Efectivos de zona operacional II llevaron adelante los allanamientos debido a hechos de violencia que se venían dando en la zona.
Información a la que accedió Subrayado indica que algunos de los detenidos participaron en robos piraña ocurridos en esos barrios.
Efectivos de zona operacional II llevaron adelante los mismos debido a disparos de arma de fuego que se venían dando en esas zonas de Montevideo.
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Policía realizó allanamientos por el homicidio de un hombre ocurrido en Ituzaingó; incautaron municiones
Un ataque a balazos contra una casa, enfrentamientos entre bandas criminales que operan en esos barrios, entre otros hechos de violencia.
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