Allanamientos en Pérez Castellanos y Villa Española terminaron con 7 detenidos y la incautación de droga

La Policía realizó cuatro allanamientos este lunes en los barrios Pérez Castellanos y Villa Española que terminaron con 7 personas detenidas y con la incautación de 50 dosis de pasta base y municiones.

Información a la que accedió Subrayado indica que algunos de los detenidos participaron en robos piraña ocurridos en esos barrios.

Efectivos de zona operacional II llevaron adelante los mismos debido a disparos de arma de fuego que se venían dando en esas zonas de Montevideo.

Un ataque a balazos contra una casa, enfrentamientos entre bandas criminales que operan en esos barrios, entre otros hechos de violencia.