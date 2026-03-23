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ESTE LUNES

Allanamientos en Pérez Castellanos y Villa Española terminaron con 7 detenidos y la incautación de droga

Efectivos de zona operacional II llevaron adelante los allanamientos debido a hechos de violencia que se venían dando en la zona.

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Información a la que accedió Subrayado indica que algunos de los detenidos participaron en robos piraña ocurridos en esos barrios.

Efectivos de zona operacional II llevaron adelante los mismos debido a disparos de arma de fuego que se venían dando en esas zonas de Montevideo.

policia realizo allanamientos por el homicidio de un hombre ocurrido en ituzaingo; incautaron municiones
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Policía realizó allanamientos por el homicidio de un hombre ocurrido en Ituzaingó; incautaron municiones

Un ataque a balazos contra una casa, enfrentamientos entre bandas criminales que operan en esos barrios, entre otros hechos de violencia.

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