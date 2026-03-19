Allanamientos en La Comercial: nueve detenidos y drogas, armas, municiones y casi 2 millones de pesos incautados

La Brigada Departamental Antidrogas de Montevideo realizó varios allanamientos simultáneos en el barrio La Comercial en el marco de una investigación por el microtráfico de drogas y detuvo a nueve personas que están a disposición de la Fiscalía de Estupefacientes de 2º turno.

La indagatoria del operativo Impacto I llevó varios meses y derivó en intervención a varias viviendas ubicadas en las calles Martín García, Rocha, Juan Paullier, Ángel Floro Costa, Lenguas y Porongos.

Las tareas de inteligencia y vigilancia permitieron identificar puntos de venta al menudeo y lugares presuntamente utilizados para el acopio de sustancias y dinero vinculado a la actividad ilícita, informó el Ministerio del Interior.

Se incautaron 118 envoltorios con sustancia amarillenta, con un peso total de 45,03 gramos; cuatro piedras de sustancia amarillenta, con un peso total de 311,29 gramos; 34 gramos de sustancia blanca; 24 teléfonos celulares; tres balanzas de precisión; una chumbera; tres pistolas de aire comprimido; un revólver calibre 38 requerido por hurto; 37 municiones calibre 38; una munición calibre 32; y una cámara de videovigilancia.

Además, fueron incautados 22 contenedores numerados, entre bolsos y recipientes, con dinero en billetes, monedas y dólares. Fuentes de la investigación estimaron en casi 2 millones de pesos el dinero requisado.