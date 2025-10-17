Mujer murió tras ser herida de bala; fue trasladada desde la zona donde una bebé de 10 meses y su padre fueron baleados

Una mujer murió este viernes tras ser herida de bala. La víctima fue trasladada por un móvil de la Guardia Republicana hasta el Hospital del Cerro, donde falleció producto de las heridas sufridas.

La mujer fue llevada desde el barrio El Tobogán, en la zona del Cerro, muy cerca del lugar donde este viernes de mañana una bebé de diez meses y su padre de 31 años fueron alcanzados por disparos de arma de fuego.

La Policía trata de determinar si ambos hechos están relacionados. Además, los investigadores buscan establecer dónde fue la escena en la que la mujer fue herida de bala.

Temas de la nota mujer