HOSPITAL DEL CERRO

Mujer murió tras ser herida de bala; fue trasladada desde la zona donde una bebé de 10 meses y su padre fueron baleados

Fue llevada desde el barrio El Tobogán hasta el Hospital del Cerro, donde falleció producto de las heridas sufridas.

guardia-republicana-mujer-baleada
efectivos-republicana-escena-mujer-baleada-busqueda-cerro

Una mujer murió este viernes tras ser herida de bala. La víctima fue trasladada por un móvil de la Guardia Republicana hasta el Hospital del Cerro, donde falleció producto de las heridas sufridas.

La Policía trata de determinar si ambos hechos están relacionados. Además, los investigadores buscan establecer dónde fue la escena en la que la mujer fue herida de bala.

