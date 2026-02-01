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Alemania lo dio vuelta en la hora y ya está en la próxima ronda del Mundial 2026: 2-1 a Costa de Marfil

Alemania iba perdiendo desde la media hora de juego y recién lo empató en el minuto 68. Lo dio vuelta y le ganó a Costa de Marfil en el minuto 4 de los 6 que agregó el árbitro.

Alemania le dio vuelta en la hora con gol de Undav. Foto: AFP

Alemania le dio vuelta en la hora con gol de Undav. Foto: AFP

Con dos goles de Deniz Undav, Alemania logró una agónica victoria 2-1 ante Costa de Marfil este sábado en Toronto y se clasificó a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Undav dio vuelta el marcador para los cuatro veces campeones del mundo con sus goles a los 68' y 90+4 minutos, luego de que Franck Kessie abriera el marcador para los “Elefantes” a la media hora de juego en este partido de la segunda fecha del Grupo E.

Alemania, que había goleado a Curazao por 7-1, suma 6 puntos y lidera el Grupo E, mientras que Costa de Marfil tiene 3 puntos gracias a su triunfo en el debut 1-0 ante Ecuador.

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