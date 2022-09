Alejandro Astesiano: la investigación por falsificación de pasaportes que ya tiene tres imputados

El jefe de la seguridad presidencial, Alejandro Astesiano , detenido este domingo en el marco de una investigación por falsificación de pasaportes , tiene un antecedente penal por estafa. Fue procesado sin prisión el 18 de abril de 2002 por un delito de estafa, fuera de la reiteración con dos delitos descritos en los literales A, C y E del artículo 58 del Decreto Ley 14.412.

Según supo Subrayado, la comunidad rusa en México alertó al Consulado uruguayo en ese país que había un grupo de rusos que se movía por distintos países de Sudamérica con pasaportes uruguayos falsificados. Advertencia que llegó a Uruguay hace cuatro años.

La maniobra involucra a unas 10 personas, entre las que se encuentran varios escribanos. Consistía en conectar a los rusos que querían un pasaporte con datos claves de Migración e Identificación Civil, haciéndolos pasar por familiares de uruguayos que ya estaban fallecidos, a través de la manipulación de la base de datos mediante una computadora remota, informó Diego Píriz.

“Estamos en pleno proceso de investigación”, dijo la fiscal Fossati a Subrayado. En el marco de esta investigación se realizaron allanamientos y se incautaron celulares. Del análisis de los dispositivos, se llegó a Astesiano, que fue detenido el domingo de noche en la residencia presidencial de Suárez y Reyes en el Prado, porque detrás de la emisión de los pasaportes falsos había personal vinculado a Migración que se comunicaba directamente con el teléfono del jefe de la seguridad presidencial.

FOSSATI ASTESIANO

“No sabes cómo están laburando bo, en serio te digo, fuimos a la casa del otro bo, que tiene la computadora que trabajan cuando estaban en pandemia con todos los accesos trabajándola ahí los locos. No, de verdad te digo bo, es más, me quieren dar esto si pueden hacerlo que vale una fortuna, salen casi 50 lucas, lo están haciendo con esa a ver si pueden hacerlo, por eso te digo no noo”, afirma una de las escuchas entre Astesiano y un escribano a la que accedió Subrayado. Hay más de 70 hojas de transcripciones de conversaciones y mensaje de texto.

Fuentes de la investigación confiaron a Subrayado que los pasaportes uruguayos falsificados, que eran vendidos a los rusos por miles de dólares. Los documentos uruguayos son muy valorados en el mercado negro.

Entre los delitos que le cabrían a la organización están asociación para delinquir y suposición de estado civil. Este martes, la Fiscalía y la defensa de Astesiano presentarán las pruebas en esta causa.