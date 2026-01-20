RECIBÍ EL NEWSLETTER
REGIÓN DE CATALUÑA

Al menos un muerto y cuatro heridos graves por accidente de tren en región española de Cataluña

Los Servicios de Emergencias catalanes informaron, de su lado, que sus equipos "están atendiendo al menos a 15 personas afectadas".

TREN-SINIESTRO-BARCELONA
riel-tren-vía-españa

Al menos una persona falleció y otras cuatro resultaron heridas de gravedad tras el choque de un tren de cercanías con un muro que cayó sobre la vía cerca de la localidad de Gélida, a unos 40 km de Barcelona, informaron este martes los bomberos.

"Hay cuatro [heridos] graves y una persona que ha resultado finada", indicó a los periodistas el jefe de intervención de los bomberos catalanes, Claudi Gallardo.

El tren de cercanías chocó este martes contra un muro de contención que cayó sobre las vías en la provincia de Barcelona dejando varias personas heridas, informó en primera instancia la Protección Civil de la región de Cataluña.

Foto: captura de video.
Al menos 21 muertos y 25 heridos graves tras choque entre dos trenes en España

"Un muro de contención cayó sobre la vía provocando un choque con un tren con pasaje", indicó Protección Civil en su cuenta de X, especificando que los servicios de emergencia se encuentran "atendiendo a las personas heridas" por este suceso ocurrido cerca del municipio de Gélida, a unos 40 kilómetros de Barcelona.

Hasta la zona se desplazaron once ambulancias, añadieron en su cuenta de X.

Este nuevo incidente ocurre mientras España todavía se encuentra bajo la conmoción por el grave accidente ferroviario ocurrido el domingo en Andalucía, en el sur del país, cuando dos trenes de alta velocidad colisionaron dejando, al menos, 42 fallecidos.

FUENTE: AFP

