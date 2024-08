Al grito de "libertad" y "Edmundo presidente", venezolanos se manifestaron en rechazo a la reelección de Maduro

"Tenemos el corazón y el alma partidos en mil pedazos, porque nosotros tenemos a familia, amigos allá, sino que también el hecho que ocurrió el 28 de julio fue evidente, evidente para todo el mundo, hubo fraude y parece que muchos países no se dan cuenta de eso, no se dan cuenta obviamente porque no les conviene".

Las venezolanas expresaron que la situación es triste porque autoridades de distintos países saben que ellos están sufriendo. Contó que no querían salir de su país, pero tuvieron que salir y dejar a sus familias y amigos, además manifestó su indignación por la ilegitimidad del resultado electoral. Las mujeres no pudieron votar, una de ellas vive hace nueve años en Uruguay.

Las entrevistadas manifestaron su impotencia por no poder hacer nada ante lo sucedido y saber que sus seres queridos están pasando mal con el régimen de Maduro. Muchos de ellos están siendo detenidos y perseguidos. La comunicación con ellos se da a través de mensajes, pero luego son borrados. "La persecución es en todos lados, es terrible". Y agregó: "Nosotros en Venezuela no tenemos medios de comunicación para poder informar a la gente, la gente que lo usa es el celular".

En la noche luego de los comicios, Maduro dijo que fue “el triunfo de la paz, del ideal republicano, de las ideas de la igualdad”, y pidió a los países de la región y el mundo “respeto a la Constitución, a los poderes públicos, a la vida soberana de Venezuela y a la voluntad popular”. Además, agradeció al pueblo de Venezuela su tenacidad, perseverancia y conciencia. "Tremenda guerra psicológica que le metieron. Todas las redes sociales en contra y campañas diarias para favorecer a los demonios y a las demonios".