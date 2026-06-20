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Maldonado

Agredió a su expareja en enero, y ahora fue condenado por violencia doméstica y lesiones

La agresión ocurrió en enero de este año y la Justicia dispuso ahora su condena por delitos de violencia doméstica y lesiones personales. Le impusieron libertad a prueba.

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La Justicia de Maldonado condenó a un hombre por delitos de violencia doméstica y lesiones personales cometidos contra su expareja.

La resolución judicial se dispuso tras comprobarse la agresión física ejercida por hombre hacia la mujer en enero de este año.

Fue condenado a 10 meses de prisión sustituidos por el régimen de libertad a prueba.

fue condenado el delincuente que robo un auto, choco con la policia y fue detenido cuando entraba a una casa para esconderse
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Fue condenado el delincuente que robó un auto, chocó con la Policía y fue detenido cuando entraba a una casa para esconderse

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