La Justicia de Maldonado condenó a un hombre por delitos de violencia doméstica y lesiones personales cometidos contra su expareja.
Agredió a su expareja en enero, y ahora fue condenado por violencia doméstica y lesiones
La agresión ocurrió en enero de este año y la Justicia dispuso ahora su condena por delitos de violencia doméstica y lesiones personales. Le impusieron libertad a prueba.
La resolución judicial se dispuso tras comprobarse la agresión física ejercida por hombre hacia la mujer en enero de este año.
Fue condenado a 10 meses de prisión sustituidos por el régimen de libertad a prueba.
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