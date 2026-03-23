El Inumet publica una doble advertencia naranja y amarilla por lluvias copiosas (naranja) y abundantes (amarilla) para gran parte del país: ver mapa abajo.
Advertencia naranja y amarilla por persistencia de lluvias copiosas y abundantes en gran parte del país
La advertencia naranja y amarilla por mucha lluvia en las próximas horas rige para gran parte del país, desde Artigas hasta Soriano en el oeste y Rocha en el este.
Advertencia naranja
“Una perturbación atmosférica afecta al país generando precipitaciones, con valores entre 60 y 100 mm en un período de 12 horas, pudiendo registrarse acumulados superiores en forma puntual. Cabe destacar que se podrán registrar tormentas aisladas acompañadas de ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes. Se continuará monitoreando la situación y se informará ante eventuales cambios”, dice el informe oficial.
Tránsito cortado en la rambla de Punta Carretas y Parque Rodó hasta la tarde de este lunes
Advertencia amarilla
En esa zona, la misma perturbación atmosférica que afecta al país genera precipitaciones con “valores entre 60 y 100 mm en un período de 12 horas, pudiendo registrarse acumulados superiores en forma puntual. Cabe destacar que se podrán registrar tormentas aisladas acompañadas de ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes. Se continuará monitoreando la situación y se informará ante eventuales cambios”, dice Meteorología.
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