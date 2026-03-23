RECIBÍ EL NEWSLETTER
ADVERTENCIA DE INUMET

Advertencia naranja y amarilla por persistencia de lluvias copiosas y abundantes en gran parte del país

La advertencia naranja y amarilla por mucha lluvia en las próximas horas rige para gran parte del país, desde Artigas hasta Soriano en el oeste y Rocha en el este.

alerta-inumet-tiempo-nublado-lluvia-llovizna-lluvioso

El Inumet publica una doble advertencia naranja y amarilla por lluvias copiosas (naranja) y abundantes (amarilla) para gran parte del país: ver mapa abajo.

Advertencia naranja

“Una perturbación atmosférica afecta al país generando precipitaciones, con valores entre 60 y 100 mm en un período de 12 horas, pudiendo registrarse acumulados superiores en forma puntual. Cabe destacar que se podrán registrar tormentas aisladas acompañadas de ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes. Se continuará monitoreando la situación y se informará ante eventuales cambios”, dice el informe oficial.

transito cortado en la rambla de punta carretas y parque rodo hasta la tarde de este lunes
Seguí leyendo

Tránsito cortado en la rambla de Punta Carretas y Parque Rodó hasta la tarde de este lunes

Advertencia amarilla

En esa zona, la misma perturbación atmosférica que afecta al país genera precipitaciones con “valores entre 60 y 100 mm en un período de 12 horas, pudiendo registrarse acumulados superiores en forma puntual. Cabe destacar que se podrán registrar tormentas aisladas acompañadas de ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes. Se continuará monitoreando la situación y se informará ante eventuales cambios”, dice Meteorología.

image
Temas de la nota

Lo más visto

Meteorología emitió aviso especial por precipitaciones abundantes y puntualmente copiosas; prevé acumulados de 100 mm
DE 60 A 100 MM EN 12 HORAS

Meteorología emitió aviso especial por precipitaciones abundantes y puntualmente copiosas; prevé acumulados de 100 mm
KILÓMETRO 378

Embarazada murió, conductor y menor están graves tras siniestro en ruta 3, Paysandú
FRAY BENTOS-RÍO NEGRO

Trabajadoras sexuales advierten por cierre de whiskerías; reciben capacitación para brindar servicios a personas con discapacidad
Sin empleo

Tabacalera china cerró sus puertas sin aviso en Florida: 40 trabajadores se encontraron con la planta sin actividad
BARRIO ITUZAINGÓ

Mataron de varios disparos a un joven que se encontraba dentro de su casa; hay dos detenidos

Te puede interesar

Así quedó el avión tras chocar de frente contra el camión de bomberos. Foto: AFP video
AEROPUERTO LAGUARDIA, NY

Un avión chocó con un camión de bomberos en un aeropuerto de Nueva York; murieron el piloto y el copiloto
Advertencia naranja y amarilla por persistencia de lluvias copiosas y abundantes en gran parte del país
ADVERTENCIA DE INUMET

Advertencia naranja y amarilla por persistencia de lluvias copiosas y abundantes en gran parte del país
Tránsito cortado en la rambla de Punta Carretas y Parque Rodó hasta la tarde de este lunes
MONTEVIDEO

Tránsito cortado en la rambla de Punta Carretas y Parque Rodó hasta la tarde de este lunes

Dejá tu comentario