Advertencia naranja y amarilla por persistencia de lluvias copiosas y abundantes en gran parte del país

El Inumet publica una doble advertencia naranja y amarilla por lluvias copiosas (naranja) y abundantes (amarilla) para gran parte del país: ver mapa abajo.

Advertencia naranja

“Una perturbación atmosférica afecta al país generando precipitaciones, con valores entre 60 y 100 mm en un período de 12 horas, pudiendo registrarse acumulados superiores en forma puntual. Cabe destacar que se podrán registrar tormentas aisladas acompañadas de ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes. Se continuará monitoreando la situación y se informará ante eventuales cambios”, dice el informe oficial.

Advertencia amarilla En esa zona, la misma perturbación atmosférica que afecta al país genera precipitaciones con “valores entre 60 y 100 mm en un período de 12 horas, pudiendo registrarse acumulados superiores en forma puntual. Cabe destacar que se podrán registrar tormentas aisladas acompañadas de ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes. Se continuará monitoreando la situación y se informará ante eventuales cambios”, dice Meteorología. image

Temas de la nota advertencia naranja

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