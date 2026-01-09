RECIBÍ EL NEWSLETTER
PROCEDIMIENTO

Aduanas incautó un vehículo y mercadería de contrabando por más de $3.200.000 en la Interbalnearia y la ruta 34

Tras detener a una camioneta, los funcionarios incautaron: 200.000 unidades de cigarrillos de diversas marcas, 530 lentes de armazón. Además, varios comestibles y artículos de limpieza y cuidado personal.

Tras detener a una camioneta Citroën Berlingo, los funcionarios incautaron: 200.000 unidades de cigarrillos de diversas marcas, 530 lentes de armazón, 12 botellas de whisky, 34 botellas de licor, 60 latas de energizante y 48 botellas de cerveza. Además, varios comestibles, como salsas, café, crema de leche y galletitas; jabón líquido para ropas; y artículos de cuidado personal, como champú, acondicionador, desodorante, espuma de afeitar y perfumes.

La Justicia y la Fiscalía dispuso la incautación del vehículo y la mercadería con un valor de 3.245.227 pesos, informó Aduanas.

