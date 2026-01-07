RECIBÍ EL NEWSLETTER
Aduanas incautó mercaderías de contrabando por más de 5,5 millones de pesos en los primeros días del año

Los operativos se realizaron en la ruta 8 en el área metropolitana, en las rutas 3 y 31 en Salto, en la ruta 27 en Rivera, y en locales de encomiendas.

cigarrillos-aduanas-salto
contrabando-salto-aduanas

La Dirección Nacional de Aduanas (DNA) incautó mercaderías de contrabando por más de cinco millones y medio de pesos en diversos operativos realizados en distintos puntos del país en los primeros días del año.

En un control realizado sobre ruta 8 en el área metropolitana, el personal aduanero detuvo a una camioneta Toyota Hilux con matrícula uruguaya que transportaba ocultos en la caja del vehículo cigarrillos, tabaco, hojillas, bebidas alcohólicas y artículos varios de farmacia y almacén. La Justicia dispuso la incautación del vehículo y la mercadería por un monto de 2.450.000 pesos.

En Salto, Aduanas colaboró con la Policía Caminera en dos operativos. En ruta 3, el personal policial interceptó a una camioneta uruguaya que en su caja transportaba 150.000 cigarrillos de la marca Gift en infracción aduanera. Se dispuso la incautación del vehículo y la mercadería, por un valor estimado en 2.650.000 pesos. En tanto, en ruta 31 se detuvo a un ómnibus de línea de pasajeros que llevaba en la bodega 276 cañas, 110 kilos de papa, 60 cajas de bombones y 84 frascos de café por unos 120.000 pesos.

Aduanas: incautación récord de cigarrillos de contrabando. Foto: Dirección Nacional de Aduanas.
Por su parte, en Rivera, un control sobre ruta 27 se interceptó a un vehículo que transportaba dos aires acondicionados de 30.000 BTU, un aire acondicionado de 12.000 BTU y cuatro aires acondicionados de 9.000 BTU. La mercadería fue valorada en 148.000 pesos.

Por último, personal de la Regional Sur realizó inspecciones en locales de encomiendas, en los que incautó importantes cantidades de cigarrillos, calzados, ventiladores, artículos para el hogar, suplementos deportivos y prendas de vestir; todo en infracción aduanera.

