CARLOS NEGRO

Interior presentó plan de seguridad para "detectar, disuadir y controlar" delito en zonas con más registros

Utilizarán, entre otras herramientas, drones autónomos "que pueden ser controlados a distancia".

"Se trata de una secuencia que comienza hoy de operativos focalizados en diferentes zonas de Montevideo, a los efectos de lograr un impacto de detección, disuasión y control de algunas zonas de la capital y el área metropolitana", explicó Negro.

El enfoque estará en "toda la gama de delitos contra la propiedad, contra la persona, homicidios, que se cometen en gran número, sobre todo en esta zona", indicó.

Trabajan en conjunto diferentes direcciones y fuerzas policiales, para "detectar, disuadir y controlar" la zona. Una de las herramientas que utilizarán las fuerzas serán drones autónomos "que pueden ser controlados a distancia".

Está previsto que se cubran 1.300 vacantes en la Policía.

