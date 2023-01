Adrián Peña renunció al Ministerio de Ambiente, tras la polémica por su título de licenciado

El caso de Peña fue publicado el jueves pasado por el semanario Búsqueda. Tras la publicación, el ministro habló con la prensa y reconoció el error de no haber aclarado en 2018 que no era licenciado, cuando fue presentado como tal.

En los años siguientes, dijo que se dedicó a la actividad privada y a la política, y que luego resolvió retomar la carrera y presentó, defendió y aprobó la tesis, el 7 de setiembre de 2022.

Peña indicó que se comunicó con el presidente Luis Lacalle Pou para pedirle disculpas por lo sucedido y que el mandatario la transmitió su respaldo. "No es mi intención, en ningún caso, afectar al presidente ni al gobierno, y por eso le pedí las disculpas", afirmó.

El domingo, Búsqueda informó que desde la Universidad Católica se indicó que Peña aún no tiene el título porque le falta aprobar un curso corto, de pocos días. Tras esta nueva información, Peña se reunió con su sector Ciudadanos y tras varias horas de discusión resolvió dar un paso al costado.

Peña reconoció su error y por el que pidió disculpas. "Tiene que ver con haber mentido durante un tiempo", dijo. Sin nombrarlo, se refirió al caso Sendic y afirmó que presentó la escolaridad, porque "quería diferenciar bien los casos". "La falta existe y no la justifico, y por eso, pido las disculpas, pero las situaciones son bien distintas, porque yo hice la carrera, yo estudié las 50 materias, las aprobé, yo realicé la tesis, la aprobé y eso me costó mucho esfuerzo".

El colorado recordó que viene de un hogar humilde y que hizo la carrera trabajando. y que será el primer profesional de su familia. "Quizá eso me llevó a ese error que hoy me cuesta explicarlo, porque si lo pudiera explicar quizá no lo hubiese cometido. Un error infantil, diría a esta altura".

"Aquí no hubo ningún afectado, ningún tercero afectado. No está afectado el Estado, porque esto no tuvo nada que ver con mi gestión al frente del Ministerio de Ambiente. No hay ningún acto de gobierno, ninguna decisión, no hay ninguna acción del gobierno comprometida en este error que cometió la persona Adrián Peña y no el ministro de Ambiente", destacó.

Habló de que fue un honor el haber sido ministro de Ambiente y que no ha tenido días libres para cumplir con los objetivos propuestos y manifestó conformidad con lo hecho hasta el momento.

"Cuando uno está en la función pública, debe estar a la altura, y en mi caso, que me toca liderar un sector y que estoy al frente de un Ministerio, es verdad, yo debo ser el ejemplo. Y esta decisión la tengo tomada hace días. Y la he venido charlando con el presidente de la República, que no me pidió la renuncia, pero hace días le dije al presidente 'quiero que prescindas de mí al frente del Ministerio de Ambiente", aclaró.